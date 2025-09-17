Юлия Навальная сообщила, что в феврале 2024 года сторонникам удалось переправить за границу биологические материалы её мужа Алексея Навального. По её словам, исследования, проведённые в лабораториях двух стран, подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен.

Навальная подчеркнула, что речь идёт об убийстве гражданина России на территории страны, однако западные государства не имеют юридических оснований для возбуждения дела. Она потребовала раскрыть результаты исследований, определяющих вещество, которым был отравлен её муж.

ФСИН России объявила о смерти Навального 16 февраля 2024 года. Соратники политика ранее заявляли, что он был убит, возлагая ответственность на президента России Владимира Путина. Власти России утверждают, что смерть наступила по естественным причинам.