Ситуация в Купянске ухудшается, российские войска вошли в город не только с севера, но и с северо-запада, закрепившись в жилых кварталах. Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State.

По ее данным, «серая зона» с северной стороны уже охватила центр города, где продолжаются ожесточённые бои.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ повторили операцию «Труба», используя подземные газовые коммуникации для выхода в тыл украинских войск в районе Купянска. Официального подтверждения этой информации от Минобороны России пока не поступало.