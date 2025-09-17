Сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека депутат Нагиф Гамзаев выступил с рядом инициатив, касающихся образования и транспортной инфраструктуры.

Он отметил, что сегодня возникают проблемы с поступлением в вузы: абитуриентов обманывают, отправляя на обучение за границу в университеты, дипломы которых не признаются в Азербайджане. В связи с этим депутат предложил создавать частные университеты в регионах страны, чтобы готовить национальные кадры, не подверженные влиянию иностранных сил.

Депутат отметил, что в некоторых случаях нарушаются права наших абитуриентов.

«Существуют альтернативные тесты, определяющие знания, которые соответствуют международным стандартам. Несколько вузов Азербайджана принимают абитуриентов с сертификатами, полученными в результате этих тестов. Однако здесь нарушаются права наших абитуриентов, так как соответствующие учреждения не могут выявить поддельные сертификаты. В результате азербайджанские дети, честно набравшие баллы, не могут поступить в эти вузы. Государство должно взять этот вопрос под контроль».

Он также отметил потенциал Нахчывана и предложил создавать там новые университеты:

«У Нахчывана такой огромный потенциал, что там можно открыть ещё 5 университетов. Когда смотришь на дороги, на инфраструктуру Нахчивана, начинаешь завидовать и думать, вот бы Баку был как Нахчыван: нет пробок, цены очень низкие. Даже хочется переехать и жить в Нахчыване. В Нахчыване нужно увеличить количество университетов, чтобы наши студенты могли учиться там».

Кроме того, Нагиф Гамзаев обратил внимание на транспортные проблемы:

«Права пассажиров тоже нарушаются. С одной стороны, развивается общественный транспорт, закупаются автобусы, строятся автобусные полосы, всё замечательно. Но, с другой стороны, возникают трудности для людей, которые хотят воспользоваться личным автомобилем. Сегодня мы видим ту же проблему в Гяндже. В Гяндже была проблема с дорогами, сейчас дороги восстанавливаются при поддержке государства. Однако на узкой дороге делают автобусную полосу, и уже две машины не могут проехать по этой дороге. В Гяндже уже такие же пробки, как в Баку».