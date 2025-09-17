Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил агдамский футбольный клуб «Карабах» с первой победой на групповом этапе Лиги чемпионов.

Глава государства отметил, что успех в матче против португальской «Бенфики» является «исторической победой азербайджанского футбола и спорта». По его словам, команда, совершившая впечатляющий камбэк и одержавшая яркую победу, продемонстрировала «несокрушимый дух и волю к борьбе».

Алиев подчеркнул, что этот результат подарил радость всему азербайджанскому народу, а каждый гражданин гордится «Карабахом», добивающимся успехов в Европе. Президент пожелал клубу новых побед в предстоящих матчах Лиги чемпионов.

Отметим, что футбольный клуб «Карабах», одержавший победу над «Бенфикой» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, посвятил эту победу президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом заявил президент «Карабаха» Тахир Гёзал на официальном сайте клуба.

Он заявил, что эта победа посвящена главе государства: «Эту победу мы посвящаем освободителю Карабаха, исторической личности, великому и гениальному лидеру народа, Верховному Главнокомандующему господину Ильхаму Алиеву».