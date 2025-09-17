Именующий себя новым главой азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаев пожаловался, что сторонники находящегося в СИЗО Шахина Шихлинского пытаются сорвать инициированный им сбор средств среди азербайджанцев на «специальную военную операцию».

По его словам, они призывают соотечественников: «Не ходите на собрания, не отправляйте деньги, ничего не покупайте».

Он также заявил, что недавно «был в Москве, на встрече с дипломатами Российской Федерации», где «оставил свою программу и показал, по какому курсу мы пойдём и в каком ключе будем работать». По его словам, «для меня этого достаточно, я не вижу смысла контактировать с дипломатами из Азербайджана».

«В Москве меня выслушали, забрали мои бумаги и сказали, что выйдут на связь, объяснят в каком дальше ключе будем мы контактировать», — рассказал он в интервью RTVI.