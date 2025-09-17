Полиция долины Темзы вечером 16 сентября задержала четверых активистов, которые устроили акцию у Виндзорского замка. На его стены они вывели изображения президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

По данным полиции, участники использовали кадры, снятые в 1990-е годы. Инцидент произошёл накануне визита американского лидера в Великобританию.

Как сообщила полиция, участников акции задержали по подозрению в «распространении злонамеренных сообщений».

Помимо проекции на стене замка, противники Трампа развернули рядом гигантскую фотографию американского президента и Эпштейна.