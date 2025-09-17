В России имевший судимость глава армянской диаспоры Сочи Сос Мартиросян стал депутатом города.

Судя по опубликованным результатам выборов, Мартиросян — несмотря на приписку о том, что у политика имелась судимость за грабеж в составе группы лиц по предварительному сговору — набрал больше всех голосов в своем избирательном округе — 30,93 процента, пишут российские СМИ.

В интервью Сос Мартиросян заявлял, что у армянской диаспоры Сочи «нет отдельного взгляда на политику или развитие общества, а организация существует для контактов с Арменией, а также сохранения идентичности и культурных ценностей армянского народа».