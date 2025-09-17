Лидер армейского профсоюза Бельгии Борис Моренвиль заявил, что страна не располагает достаточными человеческими и техническими ресурсами для организации срочной военной службы. Его слова приводит телеканал RTL.

Так он отреагировал на предложение министра обороны Тео Франкена, который выступил с инициативой рассылать письма молодежи с 17 лет с призывом добровольно пройти годичную службу в армии.

«У нас нет ни людских ресурсов, ни инфраструктуры, ни оборудования, чтобы справиться с этим наплывом новых молодых людей», — отметил Моренвиль.

По его словам, вместо обсуждения новых форматов призыва государству следует сосредоточиться на поддержке уже служащих военных, в том числе на повышении морального духа и обеспечении достойных пенсий.