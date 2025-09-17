В Нью-Йорке зоозащитница устроила шокирующую акцию протеста против использования кожи животных люксовым брендом Coach. Об этом сообщает организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Акция была приурочена к показу Coach в рамках Недели моды. Активистка сначала прошлась по улицам города с окровавленной головой коровы, а затем встала у входа на мероприятие, демонстрируя гостям голову животного и держа плакат с надписью: «Вот остальная часть вашей сумки Coach».

По словам президента PETA Трейси Рейман, цель акции — призвать бренд прекратить жестокое использование кожи. «За каждым кусочком кожи стоит мыслящее и чувствующее существо, которое всю жизнь страдало, прежде чем его разрезали на куски ради шкуры», — подчеркнула она.