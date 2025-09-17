Команда Haas F1 готовится к Гран-при Азербайджана на бакинской трассе с множеством медленных поворотов и длинной прямой, сообщает «Азертадж».

Руководитель американской команды Айо Комацу подчеркнул, что критически важно добиться эффективной работы шин: «Нам предстоит использовать резину трех самых мягких составов. В Монце нам не хватило совсем немного до призовой десятки, поэтому сейчас настроены отыграться. При высокой плотности результатов в середине пелотона мы должны приложить максимум усилий, чтобы получить шанс на финиш в первой десятке».

Пилот Haas Оливер Берман отметил радость от возвращения на бакинскую трассу: «Очень радостно возвращаться на трассу, на которой я уже выступал за Haas F1. Тогда я финишировал десятым, и этот опыт помог мне подготовиться к нынешнему сезону. На Baku City Circuit мне нравится скоростной характер трассы, хотя местами она узкая, и каждый круг требует усилий. Когда все получается, это приносит очень приятное чувство».