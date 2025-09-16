Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что Россия планирует провести ещё две тяжелые наступательные кампании в Украине. По его словам, три предыдущие миссии российских войск провалились.

«Я говорил европейцам и в Белом доме, что россиянам не удастся захватить наш восток. Все заявления о возможности оккупации города Сумы — ложь и манипуляции. Мы сможем это доказать», — отметил Зеленский.

По его словам, российские войска потерпели поражение из-за значительных потерь личного состава и техники. Президент подчеркнул необходимость моральной и материальной поддержки украинских военных, включая оружие и финансирование производства дронов и средств РЭБ.

«Если поддерживать наших воинов, мы выдержим ещё две манипулятивные наступательные операции РФ», — добавил Зеленский.