Прокурор штата Юта Джефф Грей объявил о выдвижении обвинений против Тайлера Джеймса Робинсона в убийстве при отягчающих обстоятельствах консервативного активиста Чарли Кирка.
«Первый пункт — убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное лишение жизни Чарли Кирка при обстоятельствах, создающих большой риск для других», — заявил прокурор на пресс-конференции.
Кроме того, Робинсон обвиняется в тяжком преступлении, связанном с применением огнестрельного оружия. Прокурор уведомил о намерении требовать смертной казни.
Робинсон будет находиться в тюрьме штата Юта без права на освобождение под залог.