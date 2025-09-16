Прокурор штата Юта Джефф Грей объявил о выдвижении обвинений против Тайлера Джеймса Робинсона в убийстве при отягчающих обстоятельствах консервативного активиста Чарли Кирка.

«Первый пункт — убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное лишение жизни Чарли Кирка при обстоятельствах, создающих большой риск для других», — заявил прокурор на пресс-конференции.

Кроме того, Робинсон обвиняется в тяжком преступлении, связанном с применением огнестрельного оружия. Прокурор уведомил о намерении требовать смертной казни.

Робинсон будет находиться в тюрьме штата Юта без права на освобождение под залог.