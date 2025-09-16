В Египте временно закрыли ряд пляжей из-за акул, которые опасно приблизились к побережью Хургады и курортного города Макади. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ограничения затронули около 10 отелей, включая пятизвездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi. Позже на части пляжей запрет сняли.

Туристов, которые планируют поездку в Египет, также предупреждают об угрозе акул. Один из путешественников рассказал, что при бронировании тура на ноябрь его предупредили о присутствии хищников у побережья.

Специалисты отмечают, что у берегов Египта встречаются тигровые и тупорылые (бычьи) акулы, которые считаются особо опасными для человека.