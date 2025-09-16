Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос украинской журналистки об обещанных системах Patriot для Украины, заявив вместо этого, что намерен остановить войну.

Это произошло в Вашингтоне перед визитом Трампа в Великобританию, передает New Voice. Журналистка напомнила, что два месяца назад президент США пообещал Киеву 17 комплексов Patriot.

«Позвольте сказать, что я люблю Украину. Я люблю украинский народ. Но у вашей страны серьёзные проблемы. Войны не должно было быть, но я её остановлю. Я уже остановил семь войн за последние восемь месяцев. Я думал, что эта будет самой лёгкой, потому что знаю Путина. Но оказалось иначе — слишком велика ненависть между Зеленским и Путиным. Но мы это остановим», — заявил глава Белого дома.

