Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, который будет оплачен европейскими союзниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В июле Трамп заявил о достижении договоренности между США и европейскими странами по новой схеме: поставки американских вооружений Киеву будут финансироваться государствами ЕС.

Со слов замминистра обороны США по вопросам политики Элбриджа Колби, речь идет о двух поставках вооружения на сумму 500 млн долларов в рамках механизма PURL.