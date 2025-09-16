В Баку обсудили углубление сотрудничества в сфере налогообложения между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики, начальник ГНС Орхан Назарли провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Саудовской Аравии в Азербайджане Иссамом бин Салехом аль-Джутейли.

Стороны отметили дружественный и партнерский характер отношений между двумя странами и обсудили перспективы их развития. Отдельное внимание уделили вопросам налогообложения сотрудников дипломатических представительств, действующим законодательным требованиям и практике их применения.

Была подчеркнута важность дальнейшего углубления сотрудничества и рассмотрены иные вопросы, представляющие взаимный интерес.