Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек, среди которых оказались осужденные за экстремизм. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно данным, в список вошли 12 женщин и 13 мужчин, из них 19 — в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна из женщин является многодетной матерью. Кроме того, один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.

В сообщении уточняется, что все помилованные признали вину, раскаялись в содеянном и обязались вести законопослушный образ жизни.