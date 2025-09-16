Японская партия «Путь к возрождению» объявила, что ее новым лидером станет искусственный интеллект, сообщает The Japan Times.

По словам помощника будущего лидера Коки Окумуры, ИИ не будет определять политическую деятельность членов партии, а сосредоточится на принятии решений, например, о распределении ресурсов между ними.

Ранее основатель партии, экс-мэр небольшого города на западе Японии Синдзи Исимару, ушел в отставку после «катастрофических результатов» на последних выборах. Он занял второе место на выборах губернатора Токио в 2024 году, а партия не получила ни одного места в верхней палате парламента.