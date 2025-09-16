Азербайджан и ОАЭ подписали 14 документов в Шуше в рамках визита президента Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна. Соглашения охватывают широкий спектр сфер сотрудничества.

Подписанными документами обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов Саид Аль Хаджери.

В рамках визита президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в нашу страну были подписаны «Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами», «Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством кадров и эмиратизации Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в сфере организованного привлечения рабочей силы к временной работе», «Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в сфере транспорта», «Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в энергетической сфере», «Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Азербайджана и Федеральной государственной прокуратурой Объединенных Арабских Эмиратов», «Меморандум о взаимопонимании между Государственным рекламным агентством Азербайджана и Советом по средствам массовой информации Объединенных Арабских Эмиратов», «Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Министерством экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в сфере туризма», «Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Федерацией торгово-промышленных палат Объединенных Арабских Эмиратов по созданию Совместного бизнес-совета Азербайджан-ОАЭ», «Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и компанией Masdar по сотрудничеству в зонах зеленой энергии Азербайджана», «Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и компанией Presight по сотрудничеству в реализации Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы», «Договор между ООО «Бакинский судостроительный завод» и ОАО Abu Dhabi Ports Company о строительстве и продаже двух контейнеровозов», «Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и образования Азербайджана и компанией Presight по расширению использования искусственного интеллекта (Aİ) в образовании», «Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и ОАО XRG по инвестированию в Южный газовый коридор» и «Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским инвестиционным холдингом и ОАО Abu Dhabi Developmental Holding Company по инвестированию в Azer-Turk Bank».