Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял завершающего свою миссию в Армении посла Ирана Мехди Собхани.

В начале встречи вице-премьер Мгер Григорян от себя лично и от имени правительства поблагодарил посла за проделанную работу в период его пребывания в должности и за значительный вклад в развитие межгосударственных отношений между Арменией и Ираном.

Посол, выразив благодарность вице-премьеру за сформировавшееся конструктивное сотрудничество, отметил, что «Иран продолжает поддерживать усилия Армении, направленные на установление прочной стабильности и мира в регионе».

Мгер Григорян пожелал послу дальнейших успехов в его последующей деятельности, подчеркнув, что он всегда останется другом Армении.