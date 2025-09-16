Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о диверсии в районе населённого пункта Щитовая под Владивостоком, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й бригады морской пехоты. По данным ГУР, в результате взрывов есть погибшие и раненые.

Местные власти и СМИ утверждают, что происшествие вызвано «серией характерных хлопков, предположительно связанных с газовым оборудованием», и пострадавших нет, зафиксированы лишь незначительные повреждения автомобилей. Район оцеплен, движение транспорта частично перекрыто, на место прибыли силовики и пожарные.