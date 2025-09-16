Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером в связи с его действиями в секторе Газа. Об этом он заявил журналистам своего пула по возвращении из Катара, сообщает агентство Anadolu.

«Надо чётко понимать, что Израиль служит не религии, а извращённой идеологии. Нетаньяху и его банда рассказывают миру выдуманные сказки сионизма. Устав ООН провозглашает территориальную целостность государств, суверенное равенство и недопустимость насильственного изменения их границ. Следовательно, сценарии, созданные на основе концепции «земли обетованной», юридически недействительны и лишены легитимности. Те, кто правит Израилем, — не более чем банда убийц, превратившая свои радикальные взгляды в фашистскую идеологию. В этом отношении Нетаньяху идеологически практически родственен Гитлеру», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что, по его мнению, если Нетаньяху, подобно Гитлеру, не сможет предвидеть своё поражение, несмотря на достигнутый прогресс, его «постигнет та же участь».