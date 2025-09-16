Беседу певицы Аллы Пугачёвой с журналисткой Катей Гордеевой, опубликованную 10 сентября на YouTube, посмотрели 17,6 млн раз. Для сравнения, интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, вышедшее в начале 2024 года, набрало 7,4 млн просмотров.

По данным Google Trends, после публикации интерес к Пугачёвой оказался в 6–7 раз выше, чем к интервью Путина, а в поиске Google певицу искали в три раза чаще. В последний раз примадонна обгоняла президента РФ по популярности ещё в 2019 году, во время празднования своего 70-летия.