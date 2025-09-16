Азербайджан заинтересован в том, чтобы Великобритания продолжила инвестировать в нефтегазовый сектор республики. Об этом в беседе с Minval Politika сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмин Гарибли, комментируя заявление британского госминистра по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути о повышении уровня отношений между Лондоном и Баку до стратегического партнерства.

«Великобритания – наш давний надежный партнер. Нефтяной контракт с Великобританией сыграл немаловажную роль с точки зрения вложения инвестиций в нефтяную промышленность. Мы и сегодня заинтересованы в том, чтобы Британия продолжила инвестировать в нефтегазовую отрасль», — сказал эксперт.

Он отметил, что Азербайджан намерен увеличить мощности газопроводов TANAP и TAP: «В этом смысле мы также заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций. Думаю, что британские бизнес-круги и тут проявят интерес».

«Через территорию Азербайджана проходят международные транспортные коридоры, в частности Средний и Зангезурский коридоры. Считаю, что британские инвестиции и тут были бы уместными, тем более это очень актуально и перспективно», — добавил он.

Кроме того, собеседник затронул деятельность свободных экономических зон, которые были созданы в рамках транспортного коридора. При этом он напомнил, что бизнесмены из Великобритании активно используют такое пространство для своих нужд, как, например, в свободной экономической зоне «Алят».

«Нам также интересно взаимодействие в сфере промышленной кооперации, а также по части зеленой энергетики, IT-технологий, развития искусственного интеллекта. Великобритания — одна из крупнейших экономик мира, поэтому мы нуждаемся в этих инвестициях на взаимовыгодных условиях», — подчеркнул экономист.

Говоря о значимости Транскаспийского международного транспортного маршрута, Гарибли отметил, что Азербайджан — один из инициаторов данного проекта.

«Думаю, что, создав новую реальность после 44-дневной Отечественной войны, мы добились стабильности. А в будущем международный транспортный маршрут будет проходить и через Зангезур тоже. Сегодня Азербайджан играет ключевую роль. Мы видим, что и Китай, и центральноазиатские страны заинтересованы в развитии инфраструктуры в рамках этого проекта. С уверенностью можно сказать, что Азербайджан играет роль окна для обеспечения транспортных перевозок. И это будет только развиваться», — сказал эксперт.

Кроме того, Гарибли затронул тему двустороннего сотрудничества с точки зрения его влияния на процесс диверсификации экономики Азербайджана и перехода на зеленую энергию.

«Конечно, положительно повлияет, поскольку многие предприятия Великобритании специализируются на энергетике и зеленая энергетика – не исключение. Альтернативная энергия актуальна как в континентальной части Европы, так и в Великобритании. Сейчас мы сотрудничаем в этой сфере, в частности с компанией ВР. Дальнейшее развитие сотрудничества внесет вклад в налаживание и расширение экономических связей между странами», — отметил экономист.

Также собеседник прокомментировал участие британских компаний в процессе восстановления освобожденных территорий.

«И в этом деле британское участие достаточно заметно. Стоит отметить, что с первых дней независимости Азербайджана Великобритания участвует в процессе интеграции нашей страны в европейскую и мировую экономику. То же самое можно сказать и о проектах по возрождению освобожденных земель. Компания ВР сегодня планирует строительство электростанций, в том числе развитие альтернативной энергетики в Джебраильском районе. В будущем эту деятельность планируется расширить. Британские компании также активны и в процессе градостроительства в целом. Это, конечно, положительная тенденция, поскольку предприятия Великобритании, участвующие в реализации данных проектов, могут стать стимулом для привлечения инвесторов из других государств», — заключил Гарибли.