Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

В международном аэропорту Физули в честь высокого гостя выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Объединенных Арабских Эмиратов.

В международном аэропорту Физули президенту Объединенных Арабских Эмиратов была представлена ​​информация о международных аэропортах Физули, Зангилан и Лачин, построенных на наших освобожденных территориях.

В Шуше состоялась официальная церемония встречи президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь президента Объединенных Арабских Эмиратов был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана и п ОАЭ прошли перед строем почетного караула. Прозвучали государственные гимны обеих стран.

Далее в Шуше началась встреча президентов один на один.

Далее состоялась встреча президентов в расширенном составе и церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.