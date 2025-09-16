Министерство иностранных дел Израиля призвало к роспуску комиссии ООН, которая обвинила Тель-Авив в совершении геноцида в секторе Газа.

В израильском внешнеполитическом ведомстве назвали выводы комиссии «ложью ХАМАС», подчеркнув, что они уже неоднократно опровергались. В частности, в МИД сослались на исследование Центра стратегических исследований имени Бегина и Садата (BESA) при Университете Бар-Илан, где, по словам израильской стороны, «развенчаны все без исключения обвинения в геноциде».

«Само собой разумеется, что три автора доклада не предприняли никаких попыток опровергнуть очевидные выводы исследования BESA», — говорится в заявлении.

На фоне критики со стороны ООН министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что город Газа «в огне», и подтвердил намерение продолжать наступление до полного уничтожения движения ХАМАС, а также освобождения заложников, захваченных боевиками в октябре 2023 года.