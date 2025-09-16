Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян выразил надежду, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан уже в сентябре 2025 года. Об этом он заявил в эфире Общественного телевидения Армении.

«Надеюсь, что Армения и Азербайджан подпишут мирный договор не в первой половине 2026 года, а в конце 2025 года, или в сентябре 2025 года», — отметил он.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что подписание соглашения между Арменией и Азербайджаном ожидается в первой половине 2026 года. Он подчеркнул, что после этого Анкара быстро нормализует отношения с Ереваном.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидеры трех стран подписали декларацию из семи пунктов.