Президент США Дональд Трамп подал иск против газеты The New York Times на $15 млрд, обвинив ее в клевете и оскорблениях. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social. Заявление подано в суд штата Флорида.

«Сегодня мне выпала великая честь подать иск о клевете и оскорблении на $15 млрд против The New York Times — одной из худших и самых деградировавших газет в истории нашей страны», — написал Трамп.

По его словам, газета — рупор демократов, ее открыто поддерживает бывшая вице-президент, соперница Трампа на прошлых президентских выборах Камала Харрис. Трамп назвал это самым крупным «незаконным пожертвованием на избирательную кампанию за всю историю».

«Газета десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне) <…> Она слишком долго позволяла себе <…> клеветать и порочить меня, и это прекратится», — добавил Трамп.