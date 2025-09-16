Президент США Дональд Трамп может провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

«Были многочисленные телефонные разговоры с Путиным, многочисленные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, и на следующей неделе в Нью-Йорке», — сказал он.

Рубио отметил, что Трамп остается единственным мировым лидером, способным вести диалог одновременно с Украиной, Европой и Россией. По его словам, если Вашингтон откажется от санкционной политики и участия в мирных инициативах, «в мире не останется никого, кто может выступать посредником».