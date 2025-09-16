Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что при активном участии Европы в сокращении доходов России от нефти война в Украине может завершиться в течение 2–3 месяцев. Об этом он сказал в совместном интервью Reuters и Bloomberg.

«Я гарантирую вам, что если Европа введет существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней», — подчеркнул он.

По словам Бессента, администрация Дональда Трампа не планирует вводить дополнительные пошлины на китайские товары, если Европа не предпримет аналогичных шагов в отношении Китая и Индии. Он напомнил, что президент США призывает европейские страны установить тарифы в размере 50–100% для этих государств, чтобы перекрыть России ключевой источник доходов.

Министр также подверг критике страны ЕС, которые продолжают закупать российскую нефть напрямую или через переработку в Индии, тем самым способствуя финансированию войны.

Кроме того, Бессент сообщил, что США готовы вместе с Европой рассмотреть ужесточение санкций против российских компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл», а также вопрос использования замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долларов в интересах Украины.