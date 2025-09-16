Цена германия — стратегического металла, необходимого для производства электроники и военной техники, — достигла рекордных $5000 за килограмм. Об этом сообщает Financial Times.

По данным аналитического агентства Fastmarkets, нынешний уровень цен стал самым высоким за последние 14 лет. Ещё в начале 2023 года килограмм германия стоил чуть более $1000.

Резкий рост связан с введёнными Китаем ограничениями на экспорт в западные страны. Это вызвало «отчаянный» дефицит поставок и поставило под удар оборонную промышленность.

Германий используется в производстве тепловизоров, реактивных истребителей и другой военной техники, а также в электронике. Основные объёмы добычи и переработки сосредоточены именно в Китае.