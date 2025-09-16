В окружении президента США Дональда Трампа рассматриваются кандидатуры на замену директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя, сообщает Fox News.

«Белый дом, [генеральный прокурор США Пэм] Бонди и [ее заместитель Тодд] Бланш не доверяют Кэшу. Пэм его особенно терпеть не может, Бланш тоже», — сообщил один из источников телеканала.

По информации нескольких собеседников, близких к Трампу, президента не устраивали отдельные эпизоды в работе директора ФБР, включая публичную перепалку с генпрокурором Бонди по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Источники отмечают, что даже в случае увольнения Патель останется в администрации, но будет переведен на другую должность.