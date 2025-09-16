На саммите лидеров арабских и исламских стран в Дохе было принято решение добиваться приостановки членства Израиля в ООН. В итоговой декларации саммита содержится призыв к координации усилий для достижения этой цели.

В экстренном саммите приняли участие президенты Ирана и Турции, наследный принц Саудовской Аравии, глава палестинской администрации и президент Сирии на переходный период.

Страны ОИС и ЛАГ договорились о координации усилий, направленных на замораживание членства Израиля в ООН, и осудили любые действия Тель-Авива, связанные с насильственным переселением палестинцев с оккупированных территорий.

В декларации отмечено, что справедливый и устойчивый мир на Ближнем Востоке невозможен без соблюдения прав палестинского народа. Мир может быть достигнут через выполнение Арабской мирной инициативы и соответствующих международных резолюций.

Участники саммита обратились к международному сообществу и Совету Безопасности ООН с призывом выполнить обязательства по прекращению израильской оккупации и установить чёткие сроки. Они также подчеркнули важность соблюдения норм международного права, а также необходимости скорейшей реализации арабско-исламского плана по восстановлению сектора Газа и оказания необходимой поддержки.

Кроме того, страны ОИС и ЛАГ отвергли попытки Израиля оправдать авиаудар по территории Катара и высказались против угроз о возможных новых атаках.