Европейский центробанк (ЕЦБ) опроверг слухи о том, что на банкнотах номиналом 50 евро скрыто изображение дьявола. В комментарии национальному вещателю Болгарии регулятор отметил, что при выборе дизайна банкнот не учитывались изображения, которые могут возникнуть при манипуляции с ними.

В Болгарии, которая готовится к вступлению в еврозону, в социальных сетях и религиозных группах распространяются слухи о том, что через евро в страну якобы «приходит дьявол». В популярных роликах утверждается, что, если сложить банкноту 50 евро определённым образом и поднести к зеркалу, можно увидеть рогатого демона. На этих выходных в стране прошли массовые митинги против введения евро.

В ЕЦБ пояснили, что дизайн купюр основан на теме «эпохи и стили»: на лицевой стороне изображены окна и двери, а на обратной — мосты, символизирующие общение между народами.

Протесты организовала партия «Возрождение». Её лидер Костадин Костадинов требует отставки правительства, чтобы сохранить Болгарию и национальную валюту — болгарский лев.