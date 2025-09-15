В Риме состоится концерт, посвящённый 140-летию Узеира Гаджибейли, при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, 16 сентября в Консерватории Санта-Чечилия прозвучат произведения основоположника азербайджанской классической музыки, а также Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Муслима Магомаева и зарубежных композиторов.

В концерте примут участие оперная певица Чинара Ширин и пианистка Светлана Косятова. Танцевальная группа «Ритм» представит национальные танцы, народную музыку и шоу на нагаре.

Отметим, что в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который пройдёт с 18 по 28 сентября под организацией Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, запланированы концерты и мероприятия в различных странах мира.