Израилю неофициально предложили несколько вариантов участия в конкурсе песни «Евровидение-2026», включая выступление под нейтральным флагом.

«На фоне продолжающегося кризиса, связанного с участием Израиля в конкурсе песни в следующем году, представителям страны были переданы неофициальные предложения, включающие временный отказ от участия или выступление под нейтральным флагом», — говорится в материале портала Ynet.

Отказ от участия может избавить Израиль от «унизительной дисквалификации», однако израильские чиновники, по ожиданиям, не согласятся ни с одним из предложенных вариантов. Отстранение на один год рассматривается как потенциальный прецедент, который может привести к постоянному исключению.

Еще одно предложение предполагает, что Израильская государственная вещательная корпорация должна сделать публичное заявление о своей независимости от политики правительства и военных.