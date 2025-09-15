Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил о новом инциденте с дроном, обнаруженном над правительственными зданиями в Варшаве.

«Только что Служба государственной охраны нейтрализовала дрон, который работал над Парковой и Белведером. Были задержаны два гражданина Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента», — написал Туск в соцсети.

Дворец Белведер находится в шаговой доступности от канцелярии премьер-министра Польши. Кроме того, через дорогу от него — здание посольства России в Польше.