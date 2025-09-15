Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее сообщил президенту США Дональду Трампу о намерении нанести удар по резиденции руководства палестинского движения ХАМАС в Дохе, сообщает портал Axios.

По данным источников из числа израильских должностных лиц, Трамп был уведомлён о планах атаки до запуска ракет. Сначала обсуждение велось на политическом уровне, затем — через военные каналы. По словам одного из источников, президент США не препятствовал операции.

Второй источник подчеркнул, что США были предупреждены заранее о планах Израиля нанести удар по Катару. «Если Трамп хотел остановить это, он мог, но фактически не сделал этого», — отметил собеседник.