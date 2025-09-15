На полях чрезвычайного арабо-исламского саммита в Дохе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым.

Согласно информации МИД Азербайджана, стороны выразили удовлетворенность динамичным развитием двусторонних отношений, подчеркнув стратегическое партнерство, основанное на дружбе и братских связях между странами и тесных контактах между главами государств.

Обсуждались совместные проекты и перспективы расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарной деятельности. Также министры обменялись мнениями по вопросам поддержки и взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию тюркских государств, Движение неприсоединения, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, ОИС и ОЭСР.

Байрамов проинформировал Саидова о подготовке к предстоящему Саммиту Организации тюркских государств, который примет Азербайджан в октябре 2025 года.

На встрече также обсудили вопросы региональной безопасности, включая ситуацию на Ближнем Востоке, и подчеркнули необходимость разрешения напряженности дипломатическими методами. Обмен мнениями затронул и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.