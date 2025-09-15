В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности в результате агрессивной войны Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Сначала судья З.Агаев сообщил, что обвиняемый Гурген Степанян обеспечен новым адвокатом, и поинтересовался, имеются ли у него возражения по этому поводу. Г.Степанян заявил, что возражений против нового защитника не имеет.

Судебный процесс продолжился изучением документов. Было отмечено, что оглашенные материалы будут рассматриваться по эпизодам.

Одним из оглашенных документов стали показания подозреваемых и свидетелей по фактам массовых беспорядков, совершенных в 1988–1991 годах в поселке Кяркиджахан города Ханкенди, и разрушений домов азербайджанских жителей этого поселка.

Согласно оглашенному документу, допрошенный в качестве подозреваемого Саркисян Георгий Исакович в своих показаниях заявил, что 18–20 сентября 1988 года армянами были разгромлены и сожжены дома азербайджанцев, а сами азербайджанцы были изгнаны из города Ханкенди.

В документе также отмечается, что Г.Саркисян назвал участников своего отряда: Аркас, Шахин, Размик, братья Балаян, водитель Эдик, братья Ваник и Вачик, а также Гриша и Максим.

Согласно этому же документу, допрошенный в качестве свидетеля Сафаров Шахверди Бахлул оглу в своих показаниях сообщил, что начиная с 1988 года в поселке Кяркиджахан совершались нападения на дома азербайджанцев и организатором всего этого был знакомый ему армянин по имени Жора, а допрошенный в качестве свидетеля Александр Хачатурян показал, что с февраля 1988 года Аракси, Гурген Капрелян, Рача Бегларян и другие начали разжигать вражду между армянами и азербайджанцами. Выступая в поселке Кяркиджахан, Аракси призывала к изгнанию азербайджанцев из Карабаха. С февраля 1988 года вооруженные лица под руководством Жоры Саркисяна организовывали изгнание азербайджанцев из Карабаха, разгуливали в военной форме и готовили антиазербайджанские действия.

Как следует из документа, потерпевший Абузаров Авез Али оглу в своих показаниях заявил, что в августе 1990 года Рзаев Тапдыг Кёчари оглу был убит армянами из огнестрельного оружия. 3 июня 1991 года армяне вновь напали на поселок Кяркиджахан: Рамиз Салахов, Рагимов Шукюр Гасым оглу, Сахилов Атдыхан Мухаммед оглу, Сафаров Осман Мардан оглу и лица, имена которых потерпевший забыл, подверглись обстрелам со стороны армян. В ходе тех событий некоторые жители получили ранения, а Сафаров Агали Айдын оглу был убит. Очередное нападение на Кяркиджахан произошло 25 сентября 1991 года: Гусейнов Аслан Мардан оглу получил пулевое ранение в ногу. 30 сентября армяне открыли огонь из автоматов и убили жителя Кяркиджахана Гасанова Тельмана Ельмар оглу перед его домом, а затем ранили учительницу Абузарову Бановшу Абдулазим гызы, а также Тарвердиева Афгана Новруз оглу, Солтанова Салеха Гусейнгулу оглу, Салахова Нуреддина Муса оглу и других. Абузаров лично видел, как Баласанян Гадир Ашотович ранил Салахову Шекер Садай гызы. 28 декабря армяне со всех сторон перешли в наступление на Кяркиджахан. 13 января 1992 года армяне открыли огонь и убили Алиева Ильхама Бахадур оглу.

В связи с уголовным делом об убийстве Мамедова Арифа Кёчари оглу в качестве свидетеля был допрошен Рустамов Мушфиг Исфендияр оглу, который в своих показаниях сообщил, что 16 мая 1991 года с целью задержания лиц, подозреваемых в изготовлении огнестрельного оружия и нападениях на азербайджанские села, сотрудниками Ходжавендского районного отделения полиции были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых был задержан подозреваемый Борик Сулейманян.

Во время задержания примерно 150-200 армян пытались воспрепятствовать сотрудникам полиции. Когда Борика везли в отделение полиции, неподалеку от животноводческой фермы села Чарташ автомобиль был обстрелян, в результате чего коллега Рустамова – Ариф Мамедов получил огнестрельное ранение и спустя несколько часов скончался в Физулинской центральной районной больнице.

Еще один документ был связан с фактом гибели жителя села Чуллу Джебраильского района Гулиева Севдаяра Наджаф оглу, который был застрелен армянами в лесу на территории села Доланлар Гадрутского района.

На заседании также были оглашены документы по факту исчезновения Гашимовой Шовкет Шукюр гызы и Сафаралиева Джаваншира Махмуд оглу.

В качестве свидетеля был допрошен Ибрагимов Закир Шукюр оглу, который в своих показаниях сообщил, что 10 ноября 1989 года его сестра Шовкет Гашимова выехала на автобусе из города Ходжалы в Агдамский район. В тот же день, желая вернуться обратно, она опоздала на маршрутный автобус и попросила незнакомого ей водителя синего автомобиля «Москвич» довезти ее до автобуса. Милиционеры по имени Максим и Миносян Арарат, стоявшие у дороги в Аскеранском районе, принудительно остановили «Москвич» и увезли в Аскеранское отделение милиции его сестру Шовкет, а также водителя – инвалида войны с увечьем ноги, которого, как Ибрагимов позже узнал, звали Джаванширом.

Об их судьбе с тех пор больше ничего неизвестно. Позднее он услышал, что на территории Аскерана был сожжен синий «Москвич».

В ходе судебного заседания были зачитаны документы об обнаружении в лесном массиве Аскеранского района ракетных установок «Алазань-2М», изгнании азербайджанцев из города Ханкенди путем пропаганды в январе–феврале 1988 года, обстреле совхоза в селе Юхары Яйджи Шарурского района 13 июня 1991 года, вооруженном нападении на село Имарет-Гервенд Агдеринского района 17 июля 1991 года, обстреле фермы в селе Гарадаглы Ходжавендского района 27–28 июня 1991 года и по другим фактам.

Также были представлены документы и свидетельские показания по фактам убийства вооруженными армянами Гарибова Маарифа Аташ оглу в местечке Сарыгая на автомобильной дороге Кяльбаджар – Мерджимек, пастуха овцеводческой фермы колхоза имени М.Ф. Ахундова Шарифова Ягуба Камал оглу на территории села Гозлу Агдеринского района и жителя села Умудлу Агдеринского района Гасымова Гары Самед оглу.

Суд также огласил эпизоды по фактам убийства из огнестрельного оружия Иманова Махала Новруз оглу, Гасанова Вагифа Газанфар оглу, Иманова Новруза Гёюш оглу и Гасанова Газанфара Ашур оглу.

Судебный процесс продолжится 18 сентября.