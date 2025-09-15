Вашингтонская администрация не планирует вводить новые пошлины на продукцию из Китая в ответ на закупки Пекином российской нефти без аналогичных шагов со стороны Европы. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью агентствам Reuters и Bloomberg.

«Мы ожидаем, что теперь европейцы выполнят свою часть, и мы не станем действовать без европейцев», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности новых тарифов.

Заявление главы Минфина США отражает позицию Вашингтона, который стремится согласовывать торгово-экономические меры против КНР с союзниками, чтобы усилить давление и избежать односторонних шагов.