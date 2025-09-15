Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Су Хуэем, сообщает Кабинет министров.

На встрече подчеркнули, что благодаря совместным усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина отношения между странами развиваются на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства.

Отмечено, что с подписанием в апреле этого года Совместного заявления об установлении всесторонних стратегических партнерских отношений сотрудничество Азербайджана и Китая вышло на новый этап.

Также была подчеркнута важность рабочего визита президента Ильхама Алиева в Китай в конце августа — начале сентября для дальнейшего углубления двусторонних связей и расширения многостороннего сотрудничества.

На встрече обсудили перспективы развития азербайджано-китайского сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.