Турция экстрадировала в Россию жителя Сургута, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении своего малолетнего сына, сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, преступления происходили в 2016–2017 годах, а о них мальчик решился рассказать матери только в 2023 году.

После обращения женщины в полицию мужчина скрылся за границей. Он был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск в начале 2024 года. Турецкие правоохранители передали обвиняемого российским властям.