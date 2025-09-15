Вопрос репараций Польше со стороны Германии официально урегулирован. Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по делам Польши Кнут Абрахам в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

По его словам, юридически вопрос давно решён, однако для окончательного урегулирования требуется учитывать современные реалии. В качестве компенсации Германия предоставит Польше гарантии безопасности.

«Послание польскому президенту должно заключаться в том, что любое укрепление безопасности Польши является укреплением безопасности Германии, будь то финансовая помощь, системы вооружения или подразделения бундесвера», — отметил Абрахам.

Он подчеркнул, что сегодня отношения между двумя странами строятся на партнёрстве: если раньше Польша выступала жертвой, то теперь Берлин и Варшава поддерживают друг друга. Власти Германии намерены укреплять сотрудничество с Польшей как в военной, так и в финансовой сферах.