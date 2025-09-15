Газета Le Monde выяснила, что Катару принадлежит около 20% недвижимости на главной улице Парижа — Елисейских полях. По кадастровым данным, более 390 метров из 1,3 километра бульвара находятся в собственности катарских семей и фондов.

Эксперты отмечают, что инвестиции Катара объясняются высокой стоимостью и престижем объектов. «Катар вкладывает значительные средства, потому что здания на Елисейских полях стоят дорого и обеспечивают хорошую доходность. Это очень востребованная недвижимость и лучшее из безопасных вложений», — заявил директор департамента коммерческой недвижимости во Франции в Cushman & Wakefield Кристиан Дюбуа.