С целью оценки состояния систем водоснабжения и канализации спортивных объектов, а также центральных улиц и проспектов города Гянджа, где 28 сентября – 8 октября этого года пройдут III Игры СНГ, был проведён мониторинг.

Об этом сообщает Объединённая служба водоснабжения крупных городов Агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

По информации, комиссия, созданная при службе и возглавляемая временно исполняющим обязанности председателя правления службы Тахиром Халиловым, провела осмотр инфраструктуры Гянджи.

Члены комиссии ознакомились с техническим состоянием оборудования и техники в управлении водоканала и рекомендовали действовать более оперативно и ответственно в преддверии игр. Т. Халилов провёл беседу с сотрудниками службы, выяснил существующие проблемы и дал поручения как членам комиссии, так и работникам водоканала.

В ходе продолжившейся «круглого стола» встречи был уточнён график работы сотрудников в дни проведения III Игр СНГ, а также внесена ясность в состояние инфраструктуры по карте. Отмечено, что в эти дни управление водоканал будет работать в усиленном режиме.

Члены комиссии посетили Олимпийский комплекс, Дворец спорта в Гяндже, комплекс Шамкирских очистных сооружений, а также реконструированный стадион в Гяндже. На местах была проверена обеспеченность водоснабжения.