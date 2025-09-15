Через 3,5 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину США и ЕС продолжают закупать российскую энергоресрусы и товары на миллиарды долларов, сообщает Reuters. В перечень входят нефть, сжиженный газ, обогащённый уран, металлы и удобрения.

Согласно данным Eurostat, экспорт ЕС в Россию упал на 61%, а импорт из России — на 89% с первого квартала 2022 года по второй квартал 2025 года. Тем не менее Евросоюз продолжает покупать российскую нефть, никель, газ, железо, сталь и удобрения. Общий товарооборот составил 14,5 млрд евро, из которых импорт — 7 млрд, экспорт — 7,5 млрд.

В США импорт российских товаров снизился с 14,1 млрд долларов в первой половине 2021 года до 2,5 млрд долларов в первой половине 2025 года. С января 2022 года американские компании приобрели российские товары на 24,5 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести новые энергетические санкции против России, но это станет возможным только при согласованных действиях всех стран НАТО.