В Курмангазинском районе Атырауской области Казахстана объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Причина — резкое обмеление рек Кигач и Шарон, их каналов и морской части Каспия.

Ситуация ударила по рыболовству и сельскому хозяйству. Рыбаки жалуются на сокращение улова, а фермеры — на нехватку воды для орошения и пастбищ. Пострадало и судоходство, включая работу пограничных служб.

При акимате создан оперативный штаб под руководством заместителя акима Марата Хасанова. В числе первоочередных мер — дноуглубление каналов, чтобы восстановить судоходство, обеспечить нерест рыбы и снизить угрозу паводков.