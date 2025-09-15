В российских и чеченских СМИ все чаще появляются сообщения о возможном ухудшении состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.

Журналистка Ирина Мишина пишет, что последние видеокадры с его участием вызывают тревогу: Кадыров заметно похудел, передвигается медленно и скованно. По словам источников в Грозном, у политика якобы выявлены серьезные проблемы с почками, и ему установили нефростому — специальный дренаж для отвода мочи.

В связи с этим, по данным источников, Кадыров практически отошел от повседневного управления республикой. Ключевые функции теперь выполняет глава правительства Чечни Магомед Даудов, а силовой блок, как предполагается, сосредоточится в руках сына Кадырова Адама.

Ранее, в начале августа, местное телевидение показало, как глава Чечни инспектировал строительство микрорайона имени Путина в Грозном. На кадрах он двигался медленно и с явным дискомфортом. Подобные признаки отмечались и в сентябрьском сюжете с посещением образовательного центра. При этом съемки ограничивались короткими протокольными кадрами с расстояния.

Нефростома, которая применяется при тяжелых заболеваниях почек, позволяет пациентам жить годами, однако требует ограничения физической активности и осторожного образа жизни.