Вашингтон и Пекин близки к сделке по использованию социальной сети TikTok в Соединенных Штатах. Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

«Мы достигли очень хорошего прогресса в обсуждении технических деталей с китайской делегацией», — приводит его слова агентство Reuters.

Ранее Минфин США и Минкоммерции Китая сообщили, что американская делегация во главе с Бессентом и китайская во главе с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном проведут в Испании переговоры в области торговли и экономики, включая вопрос TikTok.